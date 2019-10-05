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Названо число пересечений админграницы с Крымом
05.10.2019 18:53
В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу, снизилось примерно на 400 тысяч человек.  

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С начала 2019 года административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом в обоих направлениях через три КПВВ – Чонгар, Каланчак, Чаплинка – пересекли более 2-х миллионов человек. Об этом сообщила Госпогранслужба в субботу, 5 октября.

"Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за девять месяцев 2019 года остается на уровне прошлого года", – заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Рост также находится на уровне прошлого года. "В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, примерно на 400 тысяч человек", – добавили пограничники.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом начались строительные работы на КПВВ. Завершить работы планируют до 15 ноября.

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