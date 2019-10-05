Региональное управление морской охраны Госпогранслужбы начало мероприятия по развертыванию Измаильского отряда Морской охраны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“В Измаиле начаты мероприятия по развертыванию отряда Морской охраны“, - указали в Госпогранслужбе. Уже назначен командир отряда - капитан 1 ранга Олег Шикша. В 2015-2017 годах он руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.

Корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые максимально эффективно будут обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров нового отряда предпочтение отдается морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирования речных участков, знают особенности навигации основной водной артерии Европы - Дуная - и отдельных районов Черного моря.

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