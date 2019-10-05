Начав свою карьеру в кинематографе в 1991-ом году Уинслет получила признание только ближе к концу десятилетия, в основном - из-за ленты Титаник.

Однако в дальнейшем она продолжила сотрудничать со знаменитыми режиссерами, актерами, а в 2009-ом получила премию Оскар за роль в фильме Чтец. Не только за спиной у нее масса отличных картин, но и в будущем актриса сыграет во многих многообещающих проектах, между которых также есть и Аватар 2.

1. Призрачная красота (2016)

Драма с шикарным звездным составом, в центре сюжета которой - сотрудник рекламного агентства, который впал в депрессивное состояние из-за пережитой недавно трагедии. Его коллеги решают необычным образом помочь ему, вот только их план срабатывает совсем иначе.

2. Чтец (2008)

52-летний мужчина, работающий адвокатом, постоянно вспоминает о своем прошлом, которое настигает его. Он полностью уверен в том, что мог изменить и свою жизнь, и жизнь одной женщины, которую впервые повстречал, будучи еще юным раненым парнишкой.

3. Вечное сияние чистого разума (2004)

Шикарный фильм о грустном и застенчивом молодом человеке Джоэле, который в один великолепный день решает поехать не на работу, а совсем в другую сторону - к морю, где встретил синеволосую девушку. Он знакомиться с ней уже по пути домой и понимает, что они - родственные души. Но что, если они знали друг друга и до этого?

4. День труда (2013)

Женщина, которая в одиночку воспитывает сына, у себя в доме прячет сбежавшего убийцу, которого вовсю ищет полиция. И тогда она узнает о том, кем он на самом деле является, но не знает, что ей теперь делать.

5. Дорога перемен (2008)

Главные герои - обычная провинциальная семейная пара, живущая в Америке 50-ых годов. Они уверены, что не похожи на других, и мечтают перебраться в Париж. Но реальность оказывается слишком жестокой, ведь идиллия может быть разрушена сложными испытаниями судьбы.

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