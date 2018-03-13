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|Войска Асада нанесли авиаудары по детскому саду, есть пострадавшие (фото)
|13.03.2018 11:38
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Военно-воздушные силы режима действующего президента Сирии Башара Асада ударили по дошкольному учреждению в провинции Идлиб.
К сожалению, в результате атаки ранения получили 20 человек, большинство из которых составляют дети.
Кроме того, еще четыре человека погибли в результате авиаударов по другим населенным пунктам Сирии — пострадали Бинниш, Маарет Мысрин и Рам Хамдан.
Глава Управления сил гражданской обороны Идлиба («Белые каски» — ред.) Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что большинство раненных в результате авиаудара по яслям в квартале Тефтеназ составляют дети.
Также представители «Белых касок» сообщили, что атаки продолжаются, следовательно число погибших может возрасти.
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