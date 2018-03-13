Заявление российского режиссера было сделано в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и сразу подхвачено пользователями соцсетей и новостными агентствами.

Герман заявляет, что ездить в Украину ему просто противно, причем возмущает россиянина волна украинского национализма.

Заявление Германа опубликовал и известный российский блогер Рустем Адагамов, полностью согласившись с ним в оценке украинских героев, боровшихся в середине 20-го века с советскими и немецко-фашистскими оккупантами Украины.

При этом заявление вызвало возмущение у пользователей соцсетей, которые не понимают, как моральные ценности Германа позволяют ему находиться в стране, где героем считаются Берия, Сталин и Моторола.

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