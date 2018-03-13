Об этом заявил прежний глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — сказал Ковалев в комментарии РИА Новости.

Помимо этого, он заявил, что выгоду от отравления бывшего шпиона получили не только США, Великобритания, но и Украина.

«Выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — пояснил экс-глава ФСБ.

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