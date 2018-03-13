Чрезвычайное происшествие случилось в центре города на улице Институтской, передает «Киев оперативный» на странице в Facebook.

От удара в машине повыбивало боковые стекла и повреждено лобовое стекло.

Также отмечается, что людей в этот момент рядом не было, никто не пострадал.

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