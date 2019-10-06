Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Так, в течение 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях на всех трех КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») в целом админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Однако, в ГПСУ отмечают, что в то же время на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года.

Для сравнения с 2015 годом - количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, примерно на 400 тысяч человек меньше.

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