Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем ​​температура 1-3° тепла. 7-8 октября переменная облачность. 7 октября ночью в Прикарпатье, днем ​​в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь. В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем ​​температура 1-3° тепла. 7-8 октября переменная облачность. 7 октября ночью в Прикарпатье, днем ​​в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.

"Температура ночью 2-7 ° тепла, на Ривненщине, Хмельнитчине, Житомирщине, Киевщине, Винниччине и Черкасщине кое-где заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье кое-где 8-11° тепла, днем ​​в Украине 7 -12°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Карпатском регионе, ночью и в восточной части умеренные, кое-где значительные дожди, утром и днем ​​в северных и Черкасской областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем ​​температура 1-3° тепла.

7-8 октября переменная облачность.

7 октября ночью в Прикарпатье, днем ​​в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.

Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем ​​9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем ​​5-10° тепла.

В Карпатах 7 октября мокрый снег, 8 октября без осадков; ночью и днем ​​заморозки в воздухе 1-6°. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

9-10 октября преимущественно без осадков, только днём 10 октября кое-где небольшой, на Прикарпатье умеренный дождь.

9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​7-12° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем ​​11-16° тепла; 10 октября в Украине ночью 4-9° тепла, днем ​​10-16°, на юге до 20°.

В Киеве 6 октября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем ​​небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​8-10°.

На Киевщине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем ​​местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, кое-где заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепла.

7-8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​5-10° тепла.

9-10 октября преимущественно без осадков, только днём 10 октября кое-где небольшой дождь.

9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем ​​7-12° тепла; 10 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира