|Дожди и холод сменятся осенним теплом до +17°
|06.10.2019 08:25
|
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура 1-3° тепла. 7-8 октября переменная облачность. 7 октября ночью в Прикарпатье, днем в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь. В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура 1-3° тепла. 7-8 октября переменная облачность. 7 октября ночью в Прикарпатье, днем в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.
"Температура ночью 2-7 ° тепла, на Ривненщине, Хмельнитчине, Житомирщине, Киевщине, Винниччине и Черкасщине кое-где заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье кое-где 8-11° тепла, днем в Украине 7 -12°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.
В Карпатском регионе, ночью и в восточной части умеренные, кое-где значительные дожди, утром и днем в северных и Черкасской областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днем температура 1-3° тепла.
7-8 октября переменная облачность.
7 октября ночью в Прикарпатье, днем в центральных и южных областях кое-где небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, только в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.
Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 5-10° тепла.
В Карпатах 7 октября мокрый снег, 8 октября без осадков; ночью и днем заморозки в воздухе 1-6°. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
9-10 октября преимущественно без осадков, только днём 10 октября кое-где небольшой, на Прикарпатье умеренный дождь.
9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла; 10 октября в Украине ночью 4-9° тепла, днем 10-16°, на юге до 20°.
В Киеве 6 октября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.
На Киевщине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, кое-где заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепла.
7-8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 5-10° тепла.
9-10 октября преимущественно без осадков, только днём 10 октября кое-где небольшой дождь.
9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла; 10 октября ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.