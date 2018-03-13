По словам девушки, случай произошел зимой 2012 года в Чебоксарах. На тот момент Дарье было 22 года, она была замужем и не ожидала подобного поведения от Говорухина.

«Зимой 2012 года я делала материал для газеты «Прогород». Я как журналист начинала в этом издании — мне было 22 года, я училась на четвертом курсе. Говорухин тогда агитировал за Путина в рамках его предвыборной кампании (перед выборами президента в марте 2012 года. — Ред.) и ездил по городам. Мы не писали о политике, но мне было важно узнать его отношение к выборам, пойдет ли он сам на выборы, что он любит покушать… В общем, такие вопросы — ни о чем и обо всем.

Дарья Комарова

Facebook-аккаунт Дарьи Комаровой

Поскольку у меня были хорошие отношения с местными чиновниками, они устроили встречу с Говорухиным для интервью. Она происходила в ресторане национальной кухни «Ехрем Хуща» — он принадлежит семье местных политиков, и его часто посещают чиновники. В тот момент в ресторане кушали глава города, нынешний депутат Госдумы Леонид Черкесов и глава администрации города. Меня отвели в отдельную комнату, чтобы я спокойно могла задать вопросы. Он уже сидел там, меня ждал. Помню, он болел: чихал, кашлял, и горло у него был обвязано черным платком. Когда я зашла, он сразу посмотрел на мои ноги и сказал: «Какие красивые ноги, как у украинок». Не знаю, почему такое сравнение, — вам, мужчинам, виднее», — начала рассказ Комарова.

Журналистка утверждает, что не была одета вульгарно. На ней были плотные теплые непрозрачные колготки, платье и кардиган.

«Платье было недлинное, но все было в пределах нормы. Я начала ему задавать вопросы. Он параллельно начинал отвечать и, сказав пару предложений, вдруг сменил тему. Дословно я не помню, что он сказал, но смысл такой: «У тебя такие красивые ноги, ты не могла бы снять колготки? Сними их, пожалуйста, и походи возле меня из одного угла в другой. Я бы отвечал на твои вопросы и смотрел бы на твои ноги», — поделилась Дарья.

По словам девушки, тогда она работала первый год и очень растерялась.

Станислав Говорухин

«Такое было первый раз — когда известный человек, которого я в детстве видела по телевизору, вдруг такое говорит. Видя, как он кашляет, я ответила: «Извините, я, наверное, заболею, лучше я этого делать не буду». Потом еще несколько вопросов задала, и он говорит: «Давай продолжим интервью в другом месте. Выпьем вина, проведем эту ночь вместе. Ты бы хотела сняться в моем кинопроекте? У меня снимаются очень красивые девушки». Я на тот момент была замужем, и для меня это вообще было неприемлемо. Я сказала, что об этом и речи быть не может. В ответ он поставил ультиматум: мол, тогда вообще интервью не дам. Я очень разозлилась и сказала, что тогда ему придется заплатить мне денег за то, что я пришла сюда, потратила свое время, и пусть еще отдаст гонорар за невыпущенный материал. Но это его не испугало», — утверждает Комарова.

После произошедшего она пообещала устроить скандал и написать о его домогательствах, что, судя по всему, и испугало Говорухина.

«Тогда я сказала, что если он не продолжит со мной общаться, я устрою скандал и как журналист об этом напишу. Так как велась диктофонная запись, это все же, видимо, его остановило. После этого я пару вопросов только задала. Получился в итоге маленький материал ни о чем. Диктофонной записи у меня нет. Я была тогда неопытной студенткой-журналисткой, запись была сделана на рабочий диктофон. К сожалению, на этот момент не удалось сохранить диктофонные записи тех лет», — продолжила Дарья.

На данный момент, утверждает журналистка, она относится к пережитому как к забавной истории, однако ее обижает незащищенность прав женщин.

«Коллегам я рассказала об этом — и то не сразу. Когда сидели в компании, что-то отмечали. Сейчас иногда вспоминаем, чтобы посмеяться. Спустя годы я смогла рассказать об этом общим друзьям. Сейчас я отношусь к этому как к забавной истории. Выводить это в публичную плоскость не хотелось, ведь я не обижена на него. Мне неинтересно слушать извинения Говорухина, это было давно.

Понимаю, что у этого человека есть свои достоинства и недостатки. Он так относится к женщинам — ну пусть так относится. Больше только меня задело то, что после признаний журналисток в том, что к ним приставал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в их адрес последовала критика и кто-то смеет говорить, что они придумали свои истории. Я решила просто поддержать их своим постом. На мой взгляд, это говорит о том, что на самом деле права женщин не защищены, принижается их статус. Мне это всегда было обидно. Во мне видят, извините, попу или грудь, когда можно оценивать мои интеллектуальные способности», - подытожила Комарова.

Станислав Говорухин — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1993 годаот партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по культуре. Народный знаток Российской Федерации (2006).

Среди наиболее известных его режиссёрских работ в игровом кино: «Вертикаль» (1967), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003).

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