|Названы зарплаты депутатов за сентябрь
|06.10.2019 09:39
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Об этом говорится в ответе аппарата Рады на требование Українських Новин в воскресенье, 6 октября.
Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен.
Сопредседатели фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция Всеукраинское объединение Батьківщина) - 37 172,28 гривен.
Сопредседатели фракции Европейская солидарность Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции Голос Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен.
Сопредседатели группы За будущее Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно.
Среди всех депутатов самую большую зарплату за сентябрь получили депутаты Михаил Макаренко (Оппозиционная платформа) и Михаил Цимбалюк (Батьківщина) - по 53 092,44 гривен.
Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.