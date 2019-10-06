Зарплата глав фракций и групп в Верховной Раде в сентябре составила от 37 тысяч до 46 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на требование Українських Новин в воскресенье, 6 октября. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен. Сопредседатели фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция Всеукраинское объединение Батьківщина) - 37 172,28 гривен. Сопредседатели фракции Европейская солидарность Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции Голос Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен. Сопредседатели группы За будущее Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно. Среди всех депутатов самую большую зарплату за сентябрь получили депутаты Михаил Макаренко (Оппозиционная платформа) и Михаил Цимбалюк (Батьківщина) - по 53 092,44 гривен. Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины гривен фракции получили сопредседатели соответственно Теги: экономика