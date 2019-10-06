Встреча состоялась в Офисе Президента, сообщает пресс-служба главы государства.

«Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий», – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе. «Мы всегда гордились этой профессией», - сказал Президент.

В свою очередь, первая леди Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должно постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.

«Мы - родители, следовательно очень заинтересованы в том, чтобы происходили положительные изменения в школьном образовании. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе», - сказала жена Президента.

По её словам, важно, чтобы каждый ребенок нашел своего учителя на всю жизнь - того человека, который может научить его жизненных принципов. «Если у тебя есть Учитель с большой буквы, то он всю жизнь с тобой. Ты всегда его вспоминаешь. Если такой человек дает моральную поддержку, ты всю жизнь будешь идти своей дорогой», - убеждена Зеленская.

Организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин передала главе государства привет от учителя, который преподавал у него физику. В ответ Владимир Зеленский вспомнил, что его учитель физики мог заинтересовать учеников оригинальными методами изучения предмета.

Отвечая на вопрос педагогов о том, какие навыки и черты, приобретенные в школе, понадобились ему на пути к посту Президента, Зеленский сказал, что прежде только коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации. А его жена добавила, что большое значение имеет умение защищать свою точку зрения.

В ходе встречи учителя также подняли проблему работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей в городах и селах. В этой связи присутствовавшая на встрече министр образования и науки Анна Новосад заметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Президент также акцентировал внимание на важности подключения школ, в частности в селах, к интернету и предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

В конце встречи глава государства вручил учителям подарки.

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