Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Иностранцам, ходатайствующим об иммиграции в США, будут отказывать во въезде в страну, если они не докажут, что способны либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 4 октября, президент США Дональд Трамп" - гворится в сообщении.

Как отмечается, президент США обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков.

Иностранцы должны будут в течение 30 дней после въезда в США либо предъявить медицинскую страховку, либо доказать, что они располагают достаточными финансовыми средствами для оплаты медицинских счетов самостоятельно.

Новые правила вступают в силу с 3 ноября. Они распространяются лишь на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находится в США. Под новые правила не подпадают лица с ПМЖ, соискатели убежища, беженцы и дети. В то же время распоряжение Трампа распространяется на супругов и родителей граждан США. Это затруднит положение тех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты.

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