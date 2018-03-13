Деловые Сводки
- Скандальное увольнение: NYT озвучило причину отставки Тиллерсона
- Ученые доказали, что шансы на установление контактов с инопланетянами ничтожно малы
- Миллер назвал настоящую причину расторжения контрактов "Газпрома" с Украиной
- Путин в последние дни прекрасен, - Ганапольский
- В киевской школе произошла экстренная эвакуация учеников
|В Сети опубликовали первые фото с крупного пожара на военном полигоне (фото)
|13.03.2018 17:15
|
Как можно увидеть на фото, от палатки, в которой жили военные, практически ничего не осталось – она сгорела дотла.
Напомним, ночью 13 марта в одной из палаток на полигоне вспыхнул пожар. Происшествие стало смертельным для одного из военных. Еще семеро военнослужащих получили ожоги различных степеней тяжести. Военная прокуратура считает предварительной причиной пожара неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами. По факту происшествия ведется следствие.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями