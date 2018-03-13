Как можно увидеть на фото, от палатки, в которой жили военные, практически ничего не осталось – она сгорела дотла.

Напомним, ночью 13 марта в одной из палаток на полигоне вспыхнул пожар. Происшествие стало смертельным для одного из военных. Еще семеро военнослужащих получили ожоги различных степеней тяжести. Военная прокуратура считает предварительной причиной пожара неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами. По факту происшествия ведется следствие.

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