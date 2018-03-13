Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за февраль 2018 года составила 36,6 тыс. гривен.

Так, за февраль премьеру начислили 36 тыс. 585,35 гривны, из этой суммы должностной оклад составил 16 тыс. 47,62 гривны.

Премьер также получил ряд надбавок — 5 тыс. 777,14 гривны за выслугу лет, 7 тыс. 221,43 гривны за интенсивность труда, 7 тыс. 165,62 гривны отпускных. Еще 373,54 гривны составила индексация.

При этом сумма удержанных налогов составила 7 тыс. 134,14 гривны, из них налог с доходов физических лиц — 6 тыс. 585,36 гривны и военный сбор — 548,78 гривны.

В итоге на руки премьер получил 29 тыс. 451,21 гривны.

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