Деловые Сводки
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|Госдеп ответил на запрос Конгресса США о возможном давлении на Украину
|06.10.2019 12:24
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Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает The Hill.
"Государственный департамент вчера направил письмо Конгрессу, которое является нашим первым ответом на требование о документах. Мы, конечно, сделаем всё, что от нас требует закон", - сказал Помпео журналистам во время перелета в Грецию.
Как сообщал Укринформ, руководители сразу трех комитетов Палаты представителей направили госсекретарю США Майклу Помпео повестку об обязательном предоставлении документов, в частности, обращений Дональда Трампа и Руди Джулиани к украинскому правительству, которые Госдеп должен был предоставить еще раньше.
Помпео, со своей стороны, назвал это "запугиванием" преданных своему делу профессионалов в Госдепартаменте США, подчеркнув, что будет действовать по закону. В ответ демократы заявили, что любая остановка будет рассматриваться как попытки помешать расследованию Конгресса США.
Члены Палаты представителей в сентябре инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. В рамках расследования они, в частности, вызвали с целью дачи показаний пять бывших и нынешних сотрудников Государственного департамента США. Законодатели хотят выяснить, оказывал ли президент США Дональд Трамп давление на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля с целью побудить последнего к расследованиям против сына Джо Байдена.