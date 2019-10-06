Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, ссылаясь на данные, озвученные во время "круглого стола" "Деоккупация Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины», который прошел в Мариуполе.

"Полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан. Для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время "круглого стола" были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты к сведению во время практических мероприятий по урегулированию вооруженного конфликта.

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