Они - знаменитый ингредиент, но мало кто заморачивается с тем, как долго их нужно готовить. Особенно, если в итоге нужно просто сваренные вкрутую яйца, как правило, минуты не считаются и яйца варятся на глаз. И вот в такой ситуации велик риск яйца переварить, что чревато неприятными последствиями для здоровья.

Дело вот в чем: во время варки яиц происходит высвобождение сероводорода. Это токсичный газ, который может попасть в белок. А в белке яйца есть сера. При сочетании с водородом она образует токсичный газ.

По мере нагревания оболочки яйца сероводород проникает внутрь продукта. В желтке содержится железо, которое при взаимодействии с сероводородом приводит к появлению сульфидов. Следовательно, чем дольше варится яйцо, тем их больше. Сульфиды придают желтку зеленоватый цвет.

Поэтому после варки рекомендуют сразу же погружать яйцо в холодную воду, чтобы предотвратить переваривание и все же засекать время для варки яиц.

Переваренные яйца - токсичны и могут стать причиной отравления.

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