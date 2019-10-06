|Как определить свежесть яиц
|06.10.2019 14:56
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Конечно же, существуют способы и мы о них расскажем:
1. Осмотрите яйцо - свежие яйца имеют матовую поверхность, а вот старые, наоборот, глянцевую;
2. Встряхните яйцо - в процессе хранения яйцо усыхает, его внутренняя оболочка отходит от скорлупы и содержимое начинает “болтаться”;
3. Опустите яйцо в емкость с водой - свежее яйцо останется лежать на дне, если тупой конец яйца немного приподнимется - яйцу около недели, встанет вертикально - около двух недель, а если оно полностью всплывет на поверхность воды - это яйцо непригодно к употреблению и использованию.