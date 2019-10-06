Конечно же, существуют способы и мы о них расскажем:

1. Осмотрите яйцо - свежие яйца имеют матовую поверхность, а вот старые, наоборот, глянцевую;

2. Встряхните яйцо - в процессе хранения яйцо усыхает, его внутренняя оболочка отходит от скорлупы и содержимое начинает “болтаться”;

3. Опустите яйцо в емкость с водой - свежее яйцо останется лежать на дне, если тупой конец яйца немного приподнимется - яйцу около недели, встанет вертикально - около двух недель, а если оно полностью всплывет на поверхность воды - это яйцо непригодно к употреблению и использованию.

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