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Буковель и Драгобат в снегу: Карпаты засыпало снегом
06.10.2019 15:52
В Карпатах выпал обильный снег.  

Karpatu_06.10.19

Сегодня, 6 октября, Украинские Карпаты засыпало первым настоящим снегом. Об этом сообщает ресурс Snig.info.

По оперативным данным, обильным снегом покрыты практически все известные горнолыжные курорты Карпат: Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие.  Более того, каждый из нас может посмотреть,как падает снег в Карпатах в реальном времени через веб-камеры на ресурсе.

Кроме того, социальные сети начали активно обсуждать октябрьский снегопад в Карпатах. В сети появилось видео заснеженного Буковеля.

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