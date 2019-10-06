Сегодня, 6 октября, Украинские Карпаты засыпало первым настоящим снегом. Об этом сообщает ресурс Snig.info.

По оперативным данным, обильным снегом покрыты практически все известные горнолыжные курорты Карпат: Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие. Более того, каждый из нас может посмотреть,как падает снег в Карпатах в реальном времени через веб-камеры на ресурсе.

Кроме того, социальные сети начали активно обсуждать октябрьский снегопад в Карпатах. В сети появилось видео заснеженного Буковеля.





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