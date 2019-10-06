О смерти актрисы сообщили в соцсетях ее друзья и коллеги.

Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам весть и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка“, – написала украинская актриса Римма Зюбина.

Известно, что Марина Куклина-Май долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В 2018 году она прошла курс лечения, а в сети появились ее фото с короткой стрижкой.

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года была актрисой Киевского театра на Липках. Среди ее работ: “Полианна“, “Приведение замка Кентервиль“. С 2009 года снималась в кино, дебютировав в сериалах “По закону“ (Елена Немцова) и “Возвращение Мухтара-5“ (Людмила).

Свою первую главную роль сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале “Кафе на Садовой“ режиссера Кристины Сиволап. Также Куклина снималась в сериалах “Пес“, “Анна Герман“, “Женский доктор“. Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах. Актриса была замужем. Ее муж - украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира