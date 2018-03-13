«Незаконное применение силы против Соединенного Королевства другим государством повлечет за собой и все соответствующие последствия, включая скоординированные с ближайшими союзниками Великобритании действия. Я хотел бы надеяться, что будут наложены персональные санкции на Путина. Но это лишь только моя надежда, а не уверенность», – об этом рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

По его словам, попадание под санкции определенных личностей из РФ будет означать не только аннулирование их виз и запрет на въезд в эти страны, но и замораживание их активов. Речь идет о российском олигархе Романе Абрамовиче и первом замглавы правительства РФ Игоре Шувалове.

«Мне кажется, что на наших глазах не просто разворачивается осторожный скандал – это абсолютно беспрецедентный со времен Второй мировой войны акт агрессии Российской Федерации против страны-члена НАТО, страны-члена «Большой семерки». И это набег сделано таким способом, что и НАТО смотрит на ситуацию очень внимательно», – подчеркнул финансист.

Он пояснил, что такие действия со стороны Североатлантического альянса будут внедрены, потому что были использованы боевые летальные нервно-паралитические вещества одним государством против Великобритании, члена НАТО. А устав Альянса расценивает это как нападение.

«Это очень серьезные вещи: такого я не помню, просто потому, что такого не было. Не надо забывать еще и то, что производство этих веществ запрещено. И Россия поставила свою подпись под запретом. Путину придется ответить не только за то, что это вещество было применено против Великобритании, но и за то, что оно вообще существует. Я думаю, это будет часть комплексного ответа Великобритании и ее союзников», – отметил он.

По словам Рабиновича, представитель МИД РФ Мария Захарова «подлила керосина в огонь» обвинением в адрес Великобритании.

«Соответственно, я желаю Владимиру Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен. Хабалка Мария Захарова подлила настоящего керосина в этот огонь, заявив, что выступление Терезы Мэй – это очередной цирк в британском парламенте. В этих обстоятельствах она прямым текстом оскорбила высшие органы британской власти», – заявил он.

Рабинович также отметил, что не помнит, чтобы так позволяли себе изъясняться дипломаты каких-либо стран.

«Это прерогатива, может быть, Саддама Хусейна перед повешением или типажей вроде Муаммара Каддафи и Ким Чен Ына. Но, в общем-то, поскольку рыба гниет с головы и сам Путин превратился в диктатора, который пугает весь мир «ядерной дубиной», от путинских холуев другого ожидать не приходится», – резюмировал Рабинович.

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