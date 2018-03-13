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|Американские ученые выяснили, что эпохе алкоголя скоро придет конец
|13.03.2018 23:42
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Наука в очередной раз доказала, что эволюция — неизбежна, и
объяснила, почему ваших потомков будет выворачивать наизнанку от
одного лишь упоминания алкоголя.
Статья Войта и Джонсон «Паттерны общих сигнатур положительного
отбора в человеческой популяции» вышла в журнале Nature Ecology
& Evolution и сразу же привлекла к себе внимание не только
научного сообщества, но и осоловелые взгляды завсегдатаев
кабаков.
У европеоидов выделение фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за окисление в организме спиртов, со временем слабеет. При содействии ударных доз спиртного этот процесс еще больше ослабевает, что часто приводит к алкоголизму.
У некоторых представителей человечества (к примеру, у чукчей) выделение алкогольдегидрогеназа настолько минимально, что они спиваются со стремительностью падающего самолета.
Ученые выяснили, что гены ADH, отвечающие за «кодирование» фермента, мутируют. Под давлением «культуры пития» у людей появляется все большая непереносимость к спиртным напиткам, и, как утверждают специалисты, уже через тысячу лет на планете не останется людей, которые смогут «хлопнуть рюмочку» и при этом не заблевать все вокруг.
Как мы знаем из учебников, положительный отбор, благодаря которому формируется весь окружающий нас живой мир, формирует популяцию таким образом, чтобы отсеивать все ненужные особенности и закреплять только полезные свойства. Отбор этот идет медленно, но верно: живые организмы либо адаптируются к меняющейся окружающей среде, либо исчезают.
Как это не прискорбно для завсегдатаев баров, стойкая неприязнь к алкоголю является показателем положительного отбора, которая поможет человечеству навсегда победить алкоголизм. С другой стороны — не было бы пьянчуг, не появилась бы и сопротивляемость. В общем, без добротного барного диспута в причинах и следствиях этих процессов опять не разобраться.
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