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Пользователи Сети поделились снимками весенних Донецка и Луганска (фото)
13.03.2018 23:50
Пользователи Сети поделились снимками весенних Донецка и Луганска (фото) Жители оккупированных российско-террористическими войсками Донецкая и Луганска поделились фотографиями своих городов.

Фото пользователи делились в российской социальной сети «Вконтакте».

Также фоторепортаж с оккупированного Донецкая обнародовали на сайте «Донпресс».

Отмечается, что фото сделали в течение 10-13 марта. На центральных улицах городов до сих пор лежит снег.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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