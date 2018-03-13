Фото пользователи делились в российской социальной сети «Вконтакте».

Также фоторепортаж с оккупированного Донецкая обнародовали на сайте «Донпресс».

Отмечается, что фото сделали в течение 10-13 марта. На центральных улицах городов до сих пор лежит снег.

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