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|Пользователи Сети поделились снимками весенних Донецка и Луганска (фото)
|13.03.2018 23:50
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Фото пользователи делились в российской социальной сети «Вконтакте».
Также фоторепортаж с оккупированного Донецкая обнародовали на сайте «Донпресс».
Отмечается, что фото сделали в течение 10-13 марта. На центральных улицах городов до сих пор лежит снег.
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