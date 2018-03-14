Сейчас можем посмотреть как уменьшалось их влияние на Британскую империю, а также жизнь и быт монаршей семьи.

Интересные фото и факты, которые с ними связаны.

Часто под привычным улыбками скрываются бурные эмоции и переживания, о которых подданные могут только догадываться.

До десяти лет юная принцесса Елизавета даже не подозревала, что станет королевой. Без давления со стороны королевской семьи, она могла близко общаться с матерью. Мать королевы учила ее домашним обязанностям и только, что должен уметь каждая леди.

Когда ее дядя отрекся от престола, а отца короновали — ее жизнь полностью изменилась.

Принцесса Елизавета с матерью. До 10 лет будущая королева даже не подозревала, как изменится ее судьба.

На фото 9-летняя Элизабет Анжела Маргерит Боус-Лион — мать королевы Елизаветы. Рожденная в викторианскую эпоху (1909 год), она стала свидетелем беспрецедентных изменений в монархии Британской империи.

Во время Второй мировой войны, королева стала примером мужества для подданных — она отказалась эвакуировать себя и детей.

Королева мать была очень привязана к своим дочерям и ненавидела дальние международные путешествия, которые могли длиться несколько месяцев.

В браке с Альбертом королева родила 2 девочек — принцессу Маргарет Роуз и принцессу Элизабет.

Принцесса Елизавета не представляла, что станет наследницей престола. В 1936 году ее дядя отказался от престола, чтобы жениться на дважды разведенной женщине. Ее отец стал королем Георгием VI

Когда началась Вторая мировая, Елизавета была подростком. В качестве водителя грузовика и младшего механика, она единственная из членов королевской семьи, кто служил в армии во время войны.

Принцесса Маргарет — младшая сестра Елизаветы, часто провоцировала различные скандалы вокруг своей персоны и королевской семьи. Она не хотела выполнять свои обязанности, как представителя Британской монархии.

Сестры, выросшие в тесной семье, имели особые отношения. Младшая сестра называла королеву «Лилибет».

В 1947 году Елизавета в сопровождении родителей во время государственного визита в Южную Африку заявила, что ее жизнь призвана служению народу.

Елизавета влюбилась в Филиппа, принца Дании и Греции, еще будучи подростком, несмотря на то, что он был ее дальним кузеном.

После войны Британия имела экономические проблемы. Для того, чтобы сшить свадебное платье, Елизавета собирала купоны, чтобы купить фабричную ткань.

Отец Елизаветы король Георг VI, не понимал выбор дочери. Филиппа считали откровенно плохой кандидатурой на будущий престол. Но Филипп стал поддержкой для женщины королевы в шовинистическом мире.

После свадьбы пара хотела взять фамилию Филиппа — Маунтбэттен. Но британское правительство настоял на том, чтобы принцесса сохранила свою девичью фамилию — Виндзор. Причиной стали анти-немецкие настрои после мировых войн.

Первый ребенок родился в 1948 году, когда Елизавете было 22 года. Ребенка назвали Чарльзом.

Фото сделано в 1950 году на котором молодая Елизавета вероятно беременна вторым ребенком — принцессой Анной.

На фото Елизавета держит новорожденного принцессу Анну, рядом с матерью и Чарльзом. Именно Анна и Чарльз стали первыми в королевской семье, посещавшие школу, а не занимающиеся один с преподавателями.

Принц Чарльз стал наследником престола, в возрасте 3 лет. Его мать — Елизавета, стала королевой в 25 лет.

В 1952 году во время поездки в Кению, Елизавета получила известие о смерти отца. Ее короновали и она взошла на престол в 1953 году.

Подготовка к церемонии продолжалось 14 месяцев. Телевизионная трансляция такого масштаба стала первой в истории. Это быстро способствовало популярности молодой королевы Елизаветы.

2 июня 1953 королева Елизавета II стала монархом Соединенного Королевства Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.

Елизавета правит более 65 лет. Она старейший царствующий монарх.

«HMY Brittania» была королевской яхтой с 1953 по 1997 год. Во время войны его могли использовать как гуманитарное судно, но не стали. Королева часто устраивала на роскошном лайнере светские приемы и вечеринки приглашая знаменитостей и мировых лидеров.

Королева Елизавета посетила Индию с принцем Филиппом в 1961 году. Это был первый официальный тур монарха после независимости Индии от Великобритании в 1947 году.

Королева большая поклонница собак породы «корги». У нее было около 30 различных собак этой породы.

Элизабет и Филипп с государственным визитом посетили Китай в октябре 1986 года. Визит был очень символический, потому что никто из членов британской королевской семьи никогда не посещали страну.

Несмотря на бурный ХХ век., Королева пристально следила, чтобы ничто не нарушало их семейную жизнь. Они часто проводили пикники вместе с Филиппом и другими членами семьи.

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