Документ писался только от руки и хранился в медпунктах детсадов и школ.

Согласно приказу Минздрава с сегодняшнего дня 13 марта, отменяются ряд форм медицинской документации, в том числе и медкарта на ребенка, необходимая для поступления в детский сад и школу.

Как сказано в сообщении ведомства в Facebook, хранение личных медицинских данных в учебных заведениях противоречит украинскому законодательству, так как эти заведения не имеют лицензии на медицинскую практику.

По правилам, данные о каждом ребенке должны оставаться на хранении у того врача, который выбран родителями.

«С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать», — сказано в сообщении Минздрава.

Более того, в будущем будет существенно изменен порядок проведения детских медосмотров при поступлении в учебные заведения.

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