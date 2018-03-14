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|В австралийских водах женщина поймала окуня размером с маленький диванчик (фото)
|14.03.2018 00:28
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Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня, который больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина – 162 сантиметра, пишет The Sun.
По информации издания, 68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.
Фото: Facebook
Длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины. Поймала его Сью Элкок в Австралии.
«Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик», – сказала женщина.
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