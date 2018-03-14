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«Давай, уезжай отсюда», — детвора Махачкалы освистала Путина во время его визита (видео)
14.03.2018 00:36
«Давай, уезжай отсюда», — детвора Махачкалы освистала Путина во время его визита (видео) Путин опозорился во время прогулки по главному проспекту Махачкалы, окруженный уймой охраны и заискивающих перед ним чиновников.

Хлопки и возгласы некоторых местных жителей, показывающие истинное отношение к российскому диктатору, начались еще тогда, когда Путин подошел поприветствовать ожидающую его толпу махачкалинских сторонников.

Уже тогда, когда российский президент садился в авто, присутствовавшие на площади дети стали его освистывать и насмешливо выкрикивать в адрес Путину, различные слова.

Фрагмент «теплого приема» Путину уже опубликован в Сети.

Так, местная детвора пожелала российскому президенту побыстрее уезжать из Махачкалы и говорила, что его присутствие здесь вообще ни к чему. Под аплодисменты толпы смельчаки выкрикивали вслед Путину: «Фу», «Давай, уезжай отсюда», «До свидания, не нужен ты нам».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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