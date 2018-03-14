Во вторник, 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон уволен с должности.

На его место назначен ранее занимавший должность главы Центрального разведывательного управления Майк Помпео. На место Помпео же назначена его заместитель Джина Хаспел.

Трамп отметил, что должность главы ЦРУ впервые займет женщина.

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту», – написал он.

В свою очередь Хаспел поблагодарила Трампа, разместив пока единственное сообщение в недавно созданном аккаунте в Twitter. «Я спасибо президента Дональда Трампа за назначение», – написала Хаспел, которая отмечена в статусе как «вступающая в должность директора ЦРУ».

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