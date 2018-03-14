«Первый запуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящий момент подготовка идет полным ходом на космодроме Плесецк для еще одного теста», — сказал российский генерал Валерий Герасимов государственным СМИ, ссылаясь на тестирование системы ракет.

В ходе речи Путина 1 марта он рассказал о новой системе и показал кадры испытаний.

Но, как и большая часть российской военной техники, фактический отснятый материал показывал только тест на запуск, а затем компьютерная анимация взяла на себя демонстрацию траектории полета ракет, которая еще не была проверена.

При обсуждении ракет, как Путин, так и Герасимов заявили, что она сможет обойти системы противоракетной обороны, не говоря уже о том, что еще никто не создал системы противоракетной обороны, предназначенные для противодействия нападению российской МБР.

RS-28 может перевозить до 16 ядерных боеголовок, или чуть меньше более тяжелых боеголовок.

В своей речи Путин также упомянул, что ракета может сопрягаться с гиперзвуковым двигателем скольжения, что еще больше усложнит любые попытки перехвата.

Рассказы Путина о новом наступательном ядерном оружии России начались как раз перед выборами президента в РФ 18 марта. Хотя никто действительно не ожидает, что Путин проиграет выборы, где нет значимой оппозиции, и он контролирует СМИ везде, эксперты сказали Business Insider, что он находится под давлением.

И США, и Великобритания назвали разговоры Путина о новых ядерных системах «безответственными», в то время как обе страны готовы осудить Москву, если власти смогут доказать, что набег на бывшего шпиона в Великобритании можно проследить до Кремля.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала, что «очень вероятно», что набег было совершено россиянином, и что Великобритания даст ответ, если это окажется правдой.

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