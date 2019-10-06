Еще Гиппократ заметил удивительные свойства свеклы и рекомендовал использовать ее для лечения воспалений и наружных кожных болезней. Свеклу также назначали при малокровии.

Антиоксидантные свойства

Свекла является природным антиоксидантом, и сохраняет свои свойства после термической обработки. В сезон свеклы следует особенно делать упор на этот продукт – это продлит твою молодость, так как организм будет в состоянии отразить вредные атаки из окружающей среды.

Идеально употреблять свеклу в сыром виде в салатах или запеченную в кожуре.

Для снижения веса

Свекла помогает похудеть, так как является источником клетчатки и бетаина – вещества, помогающего усваивать и перерабатывать белок, поступающий в человеческий организм. При этом желательно есть свеклу до мясных и других белковых блюд, чтобы заранее создать условия для переваривания. То есть, свекольный салат – отличный вариант аперитива. А клетчатка поможет вовремя избавиться от шлаков и токсинов в твоем кишечнике.

Против жирности кожи

Излишне жирная кожа обычно у тех людей, у кого расширены поры. Свекла в таком случае влияет на работу сальных желез таким образом, что они перестают вырабатывать излишнюю смазку, поры чистятся и заметно сужаются. Также благодаря клетчатке и чистке организма у кожи есть все шансы выглядеть здоровее, а за счет витамина U, источником которого также является свекла, уменьшатся аллергические кожные проявления.

Наладка гормональной системы

Разобщение всех систем в организме, в том числе и гормональной, ведет к преждевременному старению. Свекла содержит редкие соединения бора, которые способны нормализовать работу гормонов. Особенно это важно для женского организма.

К тому же этот полезный корнеплод укрепляет сосуды и устраняет отложения кальция на их стенках, что помогает крови циркулировать нормально и придавать твоему лицу здоровый внешний вид.

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