Каждый год сайт потребительской авиации Skytrax выпускает список лучших авиакомпаний мира. Несмотря на то, что авиалинии из Азии традиционно доминируют в рейтинге Skytrax, европейские перевозчики сумели сохранить свои позиции на фоне жесткой конкуренции.

Фактически, последней неазиатской авиакомпанией, получившей премию «Авиакомпания года» Skytrax, была British Airways в 2006 году.

В прошлом году пять европейских авиакомпаний смогли попасть в топ-20 с двумя в топ-10.

Рейтинги Skytrax основаны на впечатлениях от 19,87 миллионов путешественников из 105 разных стран. Опрос, охвативший более 325 авиакомпаний, оценил 49 параметров, начиная от процедур посадки и заканчивая комфортом сиденья до качества обслуживания.

Вот более пристальный взгляд на 10 лучших авиакомпаний Европы.

Общий рейтинг: 33

Почему это потрясающе: Virgin Atlantic является жемчужиной авиационных холдингов сэра Ричарда Брэнсона. Однако, имея 49% акций авиакомпании, Delta на самом деле является крупнейшим акционером VA. Virgin Group сохраняет только 20% акций авиакомпании. Но сервис, продукт и атмосфера VA — это Брэнсон. От фиолетового настроения до самого стильного униформе экипажа.

Общий рейтинг: 30

Почему это потрясающе: хотя имидж Аэрофлота на западе может быть в образе седых пилотов, ругающих старую советскую технику из-за коварной российской зимы, на самом деле все иначе. В эти дни новый Аэрофлот управляет флотом новых самолетов Airbus и Boeing. На 2017 год Skytrax назвал Aeroflot лучшей авиакомпанией в Восточной Европе.

Общий рейтинг : 28

Почему это потрясающе : Norwegian был одной из самых разрушительных сил в коммерческой авиации за последние 10 лет. В этом году он был назван Лучшей недорогой авиакомпанией в Европе по версии Skytrax. Norwegian также получил приз за лучшую в мире недорогую авиакомпанию Long-Haul Airline.

Общий рейтинг : 25

Почему это потрясающе: национальная авиакомпания Финляндии поднялась на два места в этом году, чтобы финишировать как 25-я лучшая авиакомпания в мире. Кроме того, перевозчик Хельсинки был назван Лучшей авиакомпанией в Северной Европе по версии Skytrax. В амбарах Finnair стоят Airbus, а его региональные перелеты выполняются самолетами от Bombardier и Embraer.

Общий рейтинг : 22

Почему это потрясающе: KLM — старейшая постоянно действующая авиакомпания в мире. Это также голландская половина конгломерата Air France-KLM. Амстердамский перевозчик находится в процессе капитального ремонта большого парка с добавлением новых Boeing 787-9 Dreamliners, а также новой кабины мирового бизнес-класса.

Общий рейтинг : 18

Почему это потрясающе: несмотря на то, что прогресс Air France немного замедлился в этом году, обслуживание и качество авиакомпании остаются на высшем уровне. За последние пару лет перевозчик пострадал в результате ряда трудовых и финансовых проблем. Однако это не помешало Air France выпустить впечатляющую линейку новых предложений продуктов, в том числе впечатляющие «первоклассные» апартаменты La Premiere.

Общий рейтинг : 17

Почему это потрясающе: в 2017 году принадлежащий Lufthansa перевозчик снова получил приз за лучшее обслуживание авиакомпаний в Европе. Австрийский флагман может похвастаться флотом недавно отремонтированных дальнемагистральных самолетов Boeing 767-300ER и 777-200, вылетающих из своей базы в Вене.

Экономисты отметили, что члены Star Alliance получили высокие оценки за эффективный сервис, а также за богатство бортовых ресторанов и развлекательных заведений.

Общий рейтинг : 14

Почему это потрясающе: Swiss International Air Lines возникла в 2002 году из остатков ныне несуществующего Swissair и теперь является членом корпоративной семьи Lufthansa. В 2016 году базовый перевозчик в Базеле стал первым в мире, эксплуатирующим авиалайнер нового поколения Bombardier C-Series.

Несмотря на то, что некоторые летчики сочли комфорт в салоне экономичным, большинство из них похвалило экипаж за дружелюбное обслуживание и авиакомпанию за широкий ассортимент бесплатных напитков для взрослых.

Кроме того, бесплатный швейцарский шоколад всегда является любимым угощением для пассажиров.

Общий рейтинг : 12

Почему это потрясающе: Turkish Airlines имеет свой главный центр в Стамбульском аэропорту Ататюрк. Авиакомпания, способная вылететь в более чем 100 стран и более 200 городов по всему миру, надеется превратить свою домашнюю базу в глобальный транзитный узел.

Несмотря на то, что политические волнения и проблемы безопасности усложнили жизнь для Turkish Airlines, качественный сервис перевозчика и предложения продуктов остались без изменений.

«Турецкие авиалинии» получили награды за»Лучший лайнер авиакомпании», «Лучший бизнес-класс», «Лучшая авиакомпания в Южной Европе», «Лучший бизнес-класс на борту» и «Лучший бизнес-класс».

Они являются членом Star Alliance и шесть лет подряд выиграли премию Skytrax за лучшую авиакомпанию в Европе, прежде чем уступить титул Lufthansa в этом году.

Общий рейтинг : 7

Почему это потрясающе: крупнейшая в Европе авиакомпания за последние пару лет переросла в десятку лучших. Клиенты похвалили Lufthansa за исключительный сервис и общее качество продукции.

По большей части, дальнемагистральные самолеты Lufthansa хороши, но для достижения наилучших результатов было бы разумно стремиться к новым супертяжелым A380 и 748-8 межконтинентальным гигантским самолетам.

В дополнение к топ-10 финишу, немецкая национальная авиакомпания также забрала приз за лучшую авиакомпанию в Европе и за лучший лаундж-клуб Best First Class.

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