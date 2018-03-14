«Возможно, продукция будет стоить немного больше, но у нас будут рабочие места».

Тем не менее, оппоненты в Конгрессе и промышленности утверждают, что то, что может быть хорошо для стали, не будет хорошо для других отраслей. Отвечая на вопрос, почему автопроизводители так против тарифов, если влияние на их издержки минимально, как утверждает власть, недавно получивший повышение советник по торговле Питер Наварро был снисходительным. «Послушайте, им это не нравится. Конечно, нет», — сказал он. «Что они делают? Они крутятся, выпускают фальшивые новости. Они придумали всю эту гиперболу».

Наварро прав? Чтобы ответить, мы проанализировали исторические данные, чтобы оценить влияние предложенных Трампом 25-процентных тарифов на продажи автомобилей и занятость.

По нашим оценкам, для производства автомобиля среднего класса требуется примерно 1,2 тонны стали. Учитывая, что тарифы, как правило, повышают цены на импорт (которые определяют внутренние цены), по крайней мере, так же, как и тариф, мы рассчитываем, что 25-процентный тариф на сталь повысит цену новых легковых автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах, на разницу между 0,5 и 0,8 процента.

Теперь, основываясь на расчетах за чувствительность продаж автомобилей к цене, мы оцениваем, что такой рост цен на американские автомобили увеличит стоимость на 1,6 и 3,6% в глобальных продажах. Это показано на верхнем левом рисунке выше, где показаны наши прогнозы продаж с тарифами Trump и без них.

Но что это значит для рабочих мест на американских автомобилестроительных заводах? Исторические отношения между автомобильными продажами и занятостью в США жесткие, как показано ниже.

Основываясь на этих отношениях, мы ожидаем, что к концу 2019 года снижение продаж приведет к потерям рабочих мест в автомобильной промышленности с 18 000 до 40 000 человек.

Учитывая, что занятость в автомобильной промышленности США значительно выше, чем в сталелитейной промышленности США, такие потери рабочих мест могут привести к возможному уменьшению производства стали. Общий объем рабочих мест, подверженных риску стальных тарифов Трампа в автомобильной промышленности США, эквивалентен почти одной трети всей рабочей силы в сталелитейной промышленности США .

Можно подвести итог, что Наварро глубоко ошибается. Занятость в автомобильной промышленности США будет страдать от тарифов Трампа в значительно большей степени, чем это может принести пользу в сталелитейной промышленности США.

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