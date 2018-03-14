Такие данные тогда предоставляла разведка, говорит экс-и.о. президента Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью».

«В течение марта уже несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно утром в 4 часа российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление.Первый раз – мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели – теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление», – сказал он.

По его словам, от полномасштабного вторжения российских войск Украину спасли добровольцы.

«Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создан добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период – это ключевой момент, который сорвал планы Путина», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию – дали время оправиться армии, купить бронежелеты, каски, оружие», – добавил он.

«Каждую ночь нам рассказывали, что группа вертолетов взлетела, или из Беларуси, или из России, и летит сюда. И несколько раз так было, когда ударные группы вертолетов летели вдоль границы, разворачивались и летели назад», – отметил глава МВД Арсен Аваков.

«Российская армия стояла в то время вдоль всей границы – на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями», – также подчеркнул экс-секретарь СНБО, ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Надо осознать, что от черниговского границы до Киева расстояние небольшое», – отметил он.

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