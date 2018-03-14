«Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», — пишет BBC со ссылкой на заявление детей ученого Люси, Роберта и Тима.

Они высоко оценили «мужество и настойчивость» Хокинга и отметили, что его «блеск и юмор» вдохновили людей по всему миру.

«Однажды он сказал: «Вселенная не слишком нужна, если она не является домом для людей, которых вы любите». Мы будем тосковать по нему», — сказано в заявлении родных ученого.

Стивен Хокинг родился в Оксфорде 8 января 1942 года.

В 1962 году окончил Оксфордский университет, в 1966 году в колледже Тринити-холл Кембриджского университета получил докторскую степень. В течение карьеры работал в Оксфордском университете, Кембриджском университете, колледже Гонвил и Киз, Институте теоретической астрономии, кроме того был стипендиатом в Калифорнийском технологическом институте.

Преподавал прикладную математику, теоретическую физику, теорию гравитации.

В 1974 году стал членом Лондонского королевского общества, а с 1979 по 2009 год был Лукасовским профессором Кембриджского университета.

Основная область исследований — космология и квантовая гравитация. Его главные достижения — это применение термодинамики к описанию чёрных дыр, а также разработка в 1975 году теории о том, что чёрные дыры «испаряются» за счёт явления, получившего название излучение Хокинга.

В 1971 году в рамках теории Большого взрыва предположил понятие микроскопических чёрных дыр, масса которых могла бы составлять миллиарды тонн и при этом занимать объём протона. Эти объекты находятся на стыке теории относительности (из-за огромной массы и гравитации) и квантовой механики (из-за их размера).

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал только в конце 1960-х годов.

В 1985 году он тяжело заболел, у него было воспаление лёгких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой біл закреплён датчик. С его помощью Хокинг управлял компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими.

Несмотря на тяжёлую болезнь, вел активную жизнь. В 2007 году совершил полёт в невесомости на специальном самолёте, а на 2009 год был запланирован полёт в космос, который не состоялся.

Написал ряд популярных научных книг, в том числе «Краткую историю времени», «Чёрные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».

Об ученом было снято несколько документальных фильмов, а также художественная картина «Теория всего», в которой Хокинга сыграл актер Эдди Редмэйн, получивший за эту роль «Оскар».

Хокинг был дважды женат, у него осталось трое детей от первого брака.

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