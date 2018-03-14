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|Жириновский пообещал патриотам «Новороссии» освободить Украину от «нацистского режима» (видео)
|14.03.2018 08:54
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Такое заявление прозвучало во время дебатов на одном из российских пропагандистских телеканалов. Видео публиковано в YouTube.
«Я обещаю полную поддержку ополченцам Донбасса. И они не только защитят Донбасс. Объединившись с патриотами «Новороссии», я помогу вам освободить Украину от нацистского режима. Русский народ имеет право на воссоединение. Немцы воссоединились, вьетнамцы воссоединились, вот-вот воссоединятся корейцы. Чем же русские хуже?» – сказал он.
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