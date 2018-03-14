В его деле появилась «зацепка», пишет в своем блоге на «Обозревателе» сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, прежний замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе.

«Есть одна зацепка. Как сообщила на днях британская газета The Telegraph, в последнее время Скрипаль находился в тесном контакте с агентством частных расследований Orbis Business Intelligence, принадлежащем бывшему сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу. Который подготовил и передал американским властям так называемое «русское досье» Трампа, повествующее о закулисных связях президента США с Россией. Поневоле задумаешься, отошел ли Скрипаль от дел? Что если в своем новом качестве он продолжал по-прежнему вредить России? Так ли уж случайны зловещие предупреждения всем врагам и предателям, звучащие из российского зомбоящика в связи с отравлением Скрипаля?» — спросил он.

По его словам, «смерти врагов и предателей России идут по расписанию».

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