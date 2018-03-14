Похороны Табакова и отпевание состоятся в четверг, 15 марта, но уже сегодня активисты движения «Религиозная воля» пригрозили, что могут сорвать отпевание знаменитого российского актера, умершего в Москве от сепсиса.

Лидер движения Мила Одегова в эфире радио «Говорит Москва» сообщила, что православные активисты посетив ряд спектаклей при участии Олега Табакова назвали российскую знаменитость «богохульником» и теперь планируют добиться отмены его отпевания.

Активисты сообщили, что в одном из сыгранных Табаковым спектаклей активно пропагандировался разврат, наркомания, гомосексуализм.

Кроме того церковники были возмущены и тем, что в постановке осквернили символ распятия.

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