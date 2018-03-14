Он состоялся в ночь на 2 марта 2014 года, рассказал нынешний глава СНБО в документальном фильме 1+1 «Украина. 100 дней над пропастью».

«Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит: Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум. До 21 часа они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Нужно политическое решение», — рассказал Турчинов.

После этого он связался с Нарышкиным.

«Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать все имеющееся оружие», — сообщил Турчинов.

По его словам, именно этот разговор спас украинских военных в Крыму от штурма.

«Я блефовал. Но у меня другого варианта не было как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он передаст это Путину, и ночью наступления не произошло. А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока», — отметил он.

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