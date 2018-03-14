В Сенате США предлагают признать Россию страной-спонсором терроризма и усилить против нее санкции за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американцы уверены, что именно Москва причастна к этому. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес, передает Washington Еxaminer.

Он напомнил, что ранее власть Трампа назначила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления брата ким Чен Ына в Малайзии. И теперь, по его словам, такая же судьба должна постигнуть Россию.

«Администрации следует также рассмотреть вопрос о том, должно ли это обозначение применяться к России. Еще раз призываю администрацию Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает нести американцам и нашим друзьям по всему миру. Соединенные Штаты и другие союзники Соединенного Королевства должны быть готовы поддержать ее (Британию) после этой наглой атаки (отравления Скрипаля)», – заявил Мендес.

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