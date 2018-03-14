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|Нацбанк представил образцы монет, которые заменят купюры в ближайшем будущем (фото)
|14.03.2018 11:39
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На аверс новых монет будет расположен малый государственный герб Украины, стилизованный орнамент и номинал монеты. На аверсе будут выгравированы портреты выдающихся украинцев: 2 грн – Ярослав умный, 5 грн – Богдан Хмельницкий, 10 грн – Иван Мазепа.
По информации НБУ, новые монеты будут водиться в оборот в два этапа: с 27 апреля 2018 года будут запущены монеты номиналом 1 и 2 грн, в 2019-2020 годах – монеты номиналом 5 и 10 грн.
Ранее в НБУ сообщили, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.
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