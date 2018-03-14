Как сообщает Washington Post, с таким заявлением он выступил на базе морской пехоты в Сан-Диего.

«Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы», — заявил Трамп.

По информации издания, ранее американский президент называл идею создания таких войск шуткой.

В ответ на слова Трампа уже появилась первая реакция россиян.

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — написал в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК.

Напомним: США в 1967 году вместе с СССР и Великобританией подписали Договор о космосе. Он запрещает размещать оружие массового поражения на орбите Земли, на Луне и на спутниках, а также проводить испытания оружия в космосе. По состоянию на 2018 год к договору присоединились более 100 стран.

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