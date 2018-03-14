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|Украинская компания выкупила крупную долю бизнеса у Burger King Russia
|14.03.2018 12:03
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Кипрская Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала крупнейшим акционером Burger King Russia (Cyprus) Ltd, выкупив 16,62% акций у российского банка ВТБ.
Так, изменения в структуре собственности российского Burger King произошли в конце февраля 2018 года. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4% до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.
По данным кипрского реестра, впервые в числе акционеров закусочных Xomeric появился еще в 2014 году.
Отметим, что представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались комментировать структуру “другого акционера“ — Xomeric Holdings Ltd.
Отметим, ICU ранее участвовала в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen.
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