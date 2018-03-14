Актуальные данные озвучил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства в среду, 14 марта.

Так, по его словам, за указанный срок был запрещен выезд за границу 82 тыс. человек, запрет на управление транспортными средствами коснулся 80 тыс. граждан, пользования оружием — более 70 тыс. мужчин. Кроме того, 7 тыс. неплательщиков были объявлены в розыск.

В целом, по словам Петренко, в публичный список граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов, уже занесены 170 тыс. лиц. Среди них, подчеркнул министр, есть даже депутаты, чиновники и бывшие министры.

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