Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"На сегодня республику посетили 6,5 миллионов туристов из 159 стран мира. С каждым годом их количество растет", - заявил Черняк.

В начале октября Минкурортов подконтрольного России правительства Крыма сообщало о 6,6 млн туристов, посетивших полуостров в 2019 году.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов утверждал, что на полуострове летом 2019 года отдохнули 5,8 млн туристов.

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