 В "парламенте" Крыма заявляют о курортном буме — туристах из 159 стран - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В "парламенте" Крыма заявляют о курортном буме — туристах из 159 стран
07.10.2019 07:56
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк утверждает, что в этом году аннексированный полуостров посетили туристы из 159 стран.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"На сегодня республику посетили 6,5 миллионов туристов из 159 стран мира. С каждым годом их количество растет", - заявил Черняк.

В начале октября Минкурортов подконтрольного России правительства Крыма сообщало о 6,6 млн туристов, посетивших полуостров в 2019 году.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов утверждал, что на полуострове летом 2019 года отдохнули 5,8 млн туристов.

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