Погода, Новости, загрузка...
Москва дала ответ на ультиматум Великобритании относительно отравления Скрипаля и его дочери
14.03.2018 13:39
Москва дала ответ на ультиматум Великобритании относительно отравления Скрипаля и его дочери Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как передает «Интерфакс», он добавил, что Москва не приемлет «безосновательных обвинений и ультиматумов в свой адрес».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить