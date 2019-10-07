Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"7 октября в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь утром и днем в южной части дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных, восточных областях и на Закарпатье 9-14° тепла. В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 2-4°, днем 1-3° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 7 октября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, днем 7-9° тепла.

В Киевской области также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 6-11° тепла.

8-9 октября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 8 октября в восточной части, 9 октября на Волыни и Ривненщине иногда дождь. Ветер юго-западный, 8 октября в южных и восточных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-5° (8 октября в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, 9 октября в южных и большинстве западных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°); температура днем 7-12° тепла, 9 октября на юге страны, в Закарпатье и Прикарпатье 13-18°.

В Киеве и столичном регионе 8-9 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла.

10-11 октября в Украине кое-где небольшой дождь (ночью 10 октября без осадков, лишь на западе небольшие дожди). Температура ночью 4-10° тепла, на крайнем востоке 10 октября 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 10-16° тепла, на юге до 20°.

В Киеве и Киевской области 10-11 октября кое-где небольшой дождь (ночью 10 октября без осадков). Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°.

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