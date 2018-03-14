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Эксперт рассказала о нововведениях для первоклассников в 2018 году
14.03.2018 14:48
Эксперт рассказала о нововведениях для первоклассников в 2018 году В 2018 году ученики, которые пойдут в первый класс реформированной украинской начальной школы, не будут получать оценок по предметам и будут освобождены от домашних заданий.

Об этом рассказала депутат Киевсовета, знаток по образовательным вопросам Наталья Шульга.

По ее словам, первые два года учебы вообще не будет оценок.

«Будут оцениваться не знания, а прогресс в приобретении знаний. Родители будут привлекаться только тогда, когда учитель чувствует, что проблема не в классе, а, наверное, дома. Элементы оценивания будут появляться в 3-4 классах. Мы отказываемся от рейтингов и т.д», — подчеркнула депутат.

Кроме того, кардинально поменяется принцип набора в школы.

«Дети будут идти в ту школу, которая ближе к ним. У нас перенаселение только в тех микрорайонах, где застройка шла без инфраструктуры. В Киеве это есть в Дарницком районе, где сдавали целые микрорайоны без инфраструктуры», — констатировала она.

Изменится также и само преподавание в начальной школе.

«Задание учителя теперь видеть каждого ребенка, как он настроен, какая у него мотивация, что его больше только привлекает, и отбирать деток по 3-5 в группе и давать им задание. Мы будем это требовать от учителей, и аттестация учителей будет идти именно по результатам их успешного удовлетворения этой парадигмы, которую мы меняем в образовании», — добавила Шульга.

Также она отметила предоставление учителям больше свободы в выборе материалов для преподавания.

«Учитель хотя и имеет утвержденный стандарт, но как он будет добиваться этого результата, ему предоставляется свобода теперь. Он может привлекать все необходимые ему ресурсы. Нет полицейского контроля, что вот только этот учебник, и выговор на работу в классе по проектной деятельности, чтобы минимизировать домашние задания», — подытожила знаток.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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