По его словам, еще два года назад был разработан и издан приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в соревнованиях, которые проходят на территории России.

«За эти два года флаг Украины поднимался в России десятки раз, звучал наш гимн. Сегодняшний день требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ», — написал Жданов в Facebook.

Министр объяснил причины такого решения.

«Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов. Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА. Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта», — отметил Жданов.

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