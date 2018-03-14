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|Украина объявила бойкот всем спортивным турнирам в России
|14.03.2018 14:56
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По его словам, еще два года назад был разработан и издан приказ Министерства, который касался участия спортсменов украинской сборной в соревнованиях, которые проходят на территории России.
«За эти два года флаг Украины поднимался в России десятки раз, звучал наш гимн. Сегодняшний день требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ — о том, что украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, проходящих на территории РФ», — написал Жданов в Facebook.
Министр объяснил причины такого решения.
«Хочу добавить, что соревнования в России, с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства, просто опасны для наших спортсменов. Также напомню, что Министерство молодежи и спорта и я, как министр, призываем международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА. Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта», — отметил Жданов.
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