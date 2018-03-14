По неофициальным данным, королевство также намерено выслать из страны часть дипломатов РФ, пишет ВВС.

В свою очередь телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке всех российских дипломатов.

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